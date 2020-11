Rússia já começa a vacinar população contra a covid-19

PUBLICIDADE

A Rússia liberou o primeiro lote de vacinas da Sputinik V contra a covid-19 para aplicação na população. Estas primeiras doses foram enviadas ao hospital Domodedovo Central City, na Zona Sul de Moscou.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30) e divulgado pela agência Reuters. As primeiras pessoas, de acordo com o comunicado, receberam a imunização ainda na semana passada.

O Domodedovo Central City Hospital informou que os médicos residentes interessados em receber a vacina precisaram se registrar em um site do governo russo com antecedência, além de encaminhar um teste de covid-19 com resultado negativo.

Sputnik V

A Rússia foi o primeiro país a registrar uma vacina contra a Covid-19 no mundo, em agosto. O anúncio gerou preocupação entre cientistas, entre outros motivos, por causa do anúncio dos testes de fase 3 e da vacinação em massa de forma simultânea.

