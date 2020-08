Rússia divulga documentário que mostra teste de bomba nuclear mais potente do mundo

PUBLICIDADE

Na semana passada, a Rússia divulgou as filmagens do teste com a Tsar-Bomba, feita de hidrogênio RDS 220, que é considerada por especialistas como a mais potente e letal no mundo. O teste aconteceu em 1961 e as imagens eram sigilosas até o país liberar para o mundo como foi feito o teste.

Desenvolvida durante a corrida armamentista nos anos 1950 e 1960, a bomba tem uma energia equivalente a 57 milhões de toneladas de trinitrotolueno (TNT). Com metros de altura, dois metros de largura e 27 toneladas a Tsar-Bomba é maior entre as do tipo nuclear.

O artefato foi transportado por uma aeronave do modelo Tu-95-202 e a explosão atingiu um raio de 35 quilômetros.

O vídeo divulgado pela Rússia tem 40 minutos e mostra todo o processo de criação da bomba. Confira.