Rainha Elizabeth II diz que coronavírus trouxe “enormes mudanças”

O Palácio de Buckingham transmitirá aos britânicos um discurso gravado pela Rainha Elizabeth II sobre a pandemia de coronavírus neste domingo. Em trecho da gravação adiantado pelo Palácio, a monarca descreve o cenário como um “momento de perturbação” e admite que a doença “trouxe dificuldades financeiras para muitos e enormes mudanças no cotidiano de todos”.

A rainha também elogia o Serviço Nacional de Saúde e afirma esperar que, no futuro, “todos possam sentir orgulho de como superaram esse desafio”, de acordo com fragmento do pronunciamento gravado no Castelo de Windsor. A transmissão está prevista para se iniciar às 20h de Londres, 16h no horário de Brasília. Este será o primeiro comunicado excepcional da chefe de Estado à nação desde 2002, após a morte de sua mãe. A rainha se pronunciou em mais duas ocasiões apenas: antes do funeral da princesa Diana, em 1997, e durante a Guerra do Golfo, em 1991.

O Reino Unido tem, até o momento, 4.313 óbitos e 41.903 pessoas infectadas pelo vírus. Na sexta-feira (3), o país já havia passado a China e o Irã no número de mortos e se tornado o quarto país com mais vítimas da covid-19 no mundo.