Queda de Boeing em Teerã deixa ao menos 170 mortos

Um Boeing 737 da Ukraine International Airlines caiu na manhã desta quarta-feira logo após decolar do Aeroporto Internacional de Teerã com destino a Kiev, matando ao menos 170 pessoas a bordo, revelou o Crescente Vermelho.

“Diante das evidências, é impossível que os passageiros” do voo PS-752 Teerã-Kiev “estejam vivos”, disse um alto funcionário do Crescente Vermelho iraniano à agência de imprensa semioficial ISNA, precisando que havia 170 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes da companhia ucraniana.

A agência oficial IRNA também informou a morte de “todos os passageiros”, mas revelou que havia 176 pessoas no avião.

Citando um porta-voz do Aeroporto Internacional Imã Khomeiny de Teerã, a Irna precisou que a bordo estavam 167 passageiros e 9 membros da tripulação.

Já um alto funcionário do ministério ucraniano das Relações Exteriores, Vassyl Kyrylytch, disse à AFP que “segundo informações preliminares havia 168 pessoas a bordo” do avião da Ukraine International Airlines que decolou de Teerã.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que todos a bordo do Boeing 737, “passageiros e tripulantes”, morreram no acidente com o Boeing 737.

“Segundo as informações preliminares, todos os passageiros e membros da tripulação estão mortos”, escreveu o presidente Zelensky no Facebook.

“Nossa embaixada está a procura de informações sobre as circunstâncias desta tragédia e a lista de mortos”, acrescentou Zelensky.

Até o momento, a Ukraine International Airlines não emitiu qualquer comunicado sobre o acidente.

A imprensa iraniana revelou que o avião caiu nos arredores de Chahriar, a oeste de Teerã, e foi devorado pelas chamas.

A Isna comunicou que 10 ambulâncias foram enviadas ao local do acidente.

Agência France Press