Príncipe Charles é infectado por coronavírus

O príncipe Charles foi infectado pelo novo coronavírus. A informação é de autoridades da Casa de Clarence (palácio onde vive), confirmadas pela emissora BBC nesta quarta-feira (25).

Charles, de 71 anos, apresenta sintomas leves e está em bom estado de saúde. O príncipe tem trabalhado de casa nos últimos dias.

Charles é o filho mais velho da rainha Elizabeth II e o herdeiro do trono. “O príncipe de Gales foi testado positivamente para o coronavírus”, publicou a Casa de Clarence.

Charles, de 71 anos, teve sintomas leves do coronavírus, mas, fora isso, “está com boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias”, informaram as autoridades. Há pelo menos duas semanas, o príncipe não tem contato com a rainha Elizabeth II.

A rainha Elizabeth II está em quarentena auto-imposta há quase duas semanas. Ela está isolada no Castelo de Windsor desde 15 de março, acompanhada de seu marido, o príncipe Philip.

A mulher de Charles, Camilla Parker-Bowles, a duquesa de Cornuália, de 72 anos, não foi diagnosticada com o vírus. Os dois estão isolados em uma residência na Escócia.

Monitoramento diário

Em entrevista à revista “Tatler”, Anna Hemming, da Clínica Cranley, que atuou durante sete anos como médica residente da família real, disse que os membros da realeza britânica estão sendo monitorados diariamente por uma equipe médica durante a pandemia do novo coronavírus. Elizabeth II e Philip, de 86 anos, são as maiores preocupações.

“Estão claramente no grupo de alto risco”, afirmou Anna. “Acredito que a família conversará todos os dias com os médicos e tomará todas as precauções razoáveis, principalmente o duque de Edimburgo, o mais frágil da família”, emendou a médica. Ela acrescentou ainda que todos que vivem no palácio receberam a orientação de se autoisolarem caso desenvolvam qualquer sintoma./AFP E REUTERS

Com agências