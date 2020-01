Primeiro caso de transmissão do coronavírus fora da China é registrado nos EUA

PUBLICIDADE 

O primeiro caso de transmissão pessoa por pessoa do coronavírus foi confirmado nos Estados Unidos. Segundo o jornal americano Daily Mail, um homem foi infectado após a mulher ter viajado para a China.

A vítima, um senhor de 60 anos, é a segunda pessoa diagnosticada com o vírus nos EUA. A esposa dele retornou de uma viagem feita a Wuhan em 13 de janeiro.

O teste, feito pelo Centers for Disease Control and Prevention, deu positivo. A mulher, que não teve a identidade revelada, está de quarentena no St. Alexius Medical Center, no subúrbio de Chicago.