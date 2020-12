Primeiras doses da vacina Pfizer chegarão na segunda-feira a centros de inoculação dos EUA

PUBLICIDADE

Os primeiros lotes da vacina Pfizer/BioNTech contra covid-19, aprovada pelas autoridades de saúde dos EUA na sexta-feira, chegarão aos centros de inoculação em todo o país na manhã de segunda-feira, anunciaram as autoridades americanas neste sábado.

As primeiras doses serão enviadas no domingo, e a partir da manhã de segunda-feira “operacionalmente estaremos com 100% de certeza de que levaremos as vacinas ao povo americano”, disse o general Gus Perna, chefe do governo da operação de distribuição de vacinas.

“Espera-se que 145 locais nos estados recebam a vacina na segunda-feira, outros 425 locais na terça-feira e os últimos 66 locais na quarta-feira, o que completará a entrega inicial da vacina Pfizer-BioNTech”, explicou.

A primeira etapa contempla a vacinação de cerca de três milhões de pessoas.

As autoridades de saúde do país recomendaram que os trabalhadores de saúde e residentes de asilos tenham prioridade, mas as decisões serão deixadas para os governos estaduais.

Os Estados Unidos se tornaram o sexto país a dar autorizar a vacina da dupla alemão-americana Pfizer/BioNTech na noite de sexta-feira.

A vacina demonstrou ser 95% eficaz na prevenção da infecção por Covid-19 em comparação com um placebo.

No entanto, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos aconselhou as pessoas com alergia grave aos ingredientes da vacina a evitar a imunização por enquanto.

