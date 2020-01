Presidente Xi alerta: novo vírus na China tem de ser contido

PUBLICIDADE 

O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta segunda-feira (20) que o novo vírus que matou três pessoas e infectou mais de 200 no país deve ser “completamente contido”, em sua primeira reação pública sobre o tema.

Em declarações à televisão estatal CCTV, Xi afirmou que “a segurança da vida da população e sua saúde física têm de ser prioridade”, no momento em que o vírus que provoca pneumonia alimenta temores de uma grande epidemia durante as férias pelo Ano Novo chinês esta semana.

Terceira vítima

A China reportou nesta segunda-feira (19) o terceiro caso fatal provocado por um vírus misterioso, responsável por um surto de pneumonia, e quase 140 novos casos de pessoas contaminadas, reforçando as preocupações antes das viagens de milhões de chineses por ocasião do Ano Novo Lunar.

Em Wuhan, a cidade do centro do país onde o novo coronavírus foi descoberto, foram registrados 136 novos casos no fim de semana, enquanto as autoridades anunciaram dois casos em Pequim e um na província de Cantão.

Agence France-Presse