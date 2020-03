Presidente do Santander morre em Portugal vítima do coronavírus

PUBLICIDADE 

O presidente do conselho de administração do Santander desde 2019, António Vieira Monteiro, de 73 anos, morreu nesta quarta-feira (18) depois de contrair o novo coronavírus, em Portugal. Ele é a segunda vítima fatal no país, segundo informações do jornal português Expresso.

Monteiro estava prestes a completar 74 anos e se tornou presidente depois de atuar como CEO da empresa entre 2012 e 2018. O Jornal Económico disse que António foi colocado em quarentena no início deste mês após uma viagem à Itália, e estava em tratamento intensivo em um hospital da capital portuguesa Lisboa desde a semana passada.

Portugal registrou 448 casos confirmados de coronavírus, muito abaixo dos 11.178 da vizinha Espanha.

Com agências