Presidente argentino ficará isolado após pessoas próximas terem Covid-19

Sylvia Colombo

Buenos Aires, Argentina

O presidente argentino, Alberto Fernández, 61, fará isolamento de 14 dias a pedido de seu médico, na residência oficial de Olivos. Durante o período, fará reuniões e despachará de modo virtual. Isso porque alguns funcionários do governo estão sendo isolados após terem tido contato com pessoas que estão com o coronavírus.

Um deles é o prefeito de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que deu positivo e apresenta sintomas, mas não foi hospitalizado. Insaurralde esteve em contato com alguns ministros que têm estado com frequência com Fernández, como Daniel Arroyo, de Desenvolvimento Social.

Também há cautela com relação ao fato de o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ter almoçado com a ex-governadora da província de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal (ambos do PRO, partido do ex-presidente Mauricio Macri).

Vidal anunciou nesta quarta-feira (17) que está com o coronavírus, e Larreta tem estado constantemente com Fernández para definir a estratégia de combate à pandemia.

O comunicado divulgado pelo médico presidencial, Federico Saavedra, diz: “Considerando a atual situação relacionada à pandemia do Covid-19, e observando a progressão do número de casos positivos registrados na região metropolitana de Buenos Aires, é minha responsabilidade recomendar ao presidente Alberto Fernández que continue desempenhando suas tarefas em sua residência. É preciso aumentar as medidas de proteção à sua saúde”.

Nas últimas semanas, além das reuniões com ministros, Fernández realizou algumas viagens internas, o que acendeu o alarme da unidade médica presidencial. A próxima ocorreria nos próximos dias, a Santa Fé, para a tradicional festa do Dia da Bandeira, feriado que se comemora nessa província em 20 de junho.

A agenda foi cancelada.

Fernández diz que está “cuidando-se muito”, mas até hoje não fez um teste para saber se tem o coronavírus. Em caso de que seja impedido de exercer suas funções, sua vice-presidente é a ex-mandatária Cristina Kirchner.

