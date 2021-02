Presidente argentino fala sobre Mercosul-UE durante reunião com premiê português

PUBLICIDADE

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, realizou na manhã desta quarta-feira, 3, uma videoconferência com o premiê de Portugal, António Costa. Segundo nota da Casa Rosada, um dos itens da pauta foram “questões comuns entre o Mercosul e a União Europeia”, no momento em que os dois países ocupam a presidência de turno de suas respectivos blocos regionais.

Há um esforço em andamento por um acordo comercial Mercosul-UE, mas com dificuldades para sua concretização, entre elas críticas de países como a França à política do Brasil no meio ambiente.

A dupla de líderes também tratou do desenvolvimento do setor automotivo e coincidiu em estabelecer uma agenda comum na política ambiental, diz o comunicado oficial.

Os dois também demonstraram interesse mútuo em realizar um encontro pessoal antes da metade deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo