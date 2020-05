Policial envolvido em morte de homem negro nos EUA é detido

PUBLICIDADE 

O policial americano Derek Chauvin que aparece em um vídeo ajoelhando sobre o pescoço de George Floyd, um homem negro algemado que morreu após essa abordagem policial, foi preso nesta sexta-feira, 29, em meio à explosão de protestos e tumultos que tomou várias cidades americanas. No vídeo, o policial mantém Floyd nessa posição por ao menos cinco minutos, enquanto ele grita: “Não consigo respirar!” antes de morrer.

Segundo a CBS Minnesota, a prisão foi anunciada pelo comissário do Departamento de Segurança Pública do Estado, John Harrington. Chauvin já havia sido demitido em conexão com a morte ocorrida no dia 25 em Minneapolis. Ele trabalhava na polícia havia 19 anos.

Ainda não está claro quais serão as acusações que Chauvin poderá enfrentar. Mais detalhes deverão ser fornecidos nesta sexta-feira pelo procurador do Condado de Hennepin, Mike Freeman.

Protestos turbulentos e, em alguns casos, violentos irromperam nos Estados Unidos na quinta-feira à noite pela morte de Floyd. Manifestantes danificaram edifícios, bloquearam o tráfego e exigiram justiça para Floyd e outras vítimas de violência policial.

Tiroteios ocorreram em várias cidades, incluindo Louisville, onde a polícia diz que sete pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros com dezenas de disparos.

