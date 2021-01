Policiais ficam feridos durante invasão ao Congresso, diz TV

PUBLICIDADE

Vários policiais ficaram feridos durante a invasão do Capitólio por manifestantes pró-Trump na tarde desta quarta-feira (6), relatou a CNN americana, sem informar o número exato.

Ao menos um deles foi encaminhado a um hospital próximo.

Os apoiadores do presidente conseguiram furar a segurança do Congresso por volta das 14h30 e seguem no local.

Na tentativa de liberar o prédio, a polícia do Capitólio está usando granadas de fumaça na área onde funciona o Senado. As janelas do lado oeste da Casa foram quebradas e centenas de agentes estão se reunindo no primeiro andar do prédio, onde os manifestantes estão concentrados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress