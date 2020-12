Pfizer e BioNTech aceitam pedido da UE por mais 100 milhões de doses de vacina

PUBLICIDADE

A Pfizer e a BioNTech informaram que atenderão ao pedido da União Europeia para a entrega de 100 milhões de doses adicionais da vacina para covid-19 produzida em conjunto pelas duas farmacêuticas. Essa possibilidade estava prevista no contrato fechado pelo bloco comum com as empresas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, havia anunciado mais cedo que faria a solicitação.

A compra adicional elevará para 300 milhões o número total de doses do imunizante que estarão disponíveis para os 27 países que compõem a UE, o suficiente para vacinar 150 milhões de pessoas. O bloco começou a vacinação contra a covid-19 neste domingo, 27.

“Continuamos empenhados em agir o mais rápido e seguro possível para levar esta vacina a mais pessoas na Europa, à medida que o vírus mortal continua a se espalhar a uma taxa alarmante”, escreveu em um comunicado o CEO da Pfizer, Albert Bourla.

Estadão Conteúdo