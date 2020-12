Pessoas com histórico de reação alérgica significativa não devem tomar vacina da Pfizer, alerta agência

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (9), a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), agência equivalente à Anvisa no Reino Unido, informou que pessoas com “histórico de reação alérgica significativa” não devem tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. O país começou uma campanha de vacinação em massa com o composto nessa terça-feira (8). Duas pessoas que receberam uma dose do imunizante sofreram reações alérgicas, mas passam bem.

O diretor médico do NHS, o serviço público de saúde britânico, Stephen Powis, disse que “como é comum com as novas vacinas, a MHRA aconselhou, por precaução, que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina”, segundo o jornal britânico “The Guardian”.

De acordo com a agência, as reações alérgicas significativas são aquelas semelhantes à anafilaxia, ou seja, um tipo de reação potencialmente fatal. A recomendação também se estende aos pacientes que carregam adrenalina autoinjetável. A agência determinou ainda que a vacinação deve ser realizada em um local com suporte para a reanimação.

A recomendação foi feita após dois servidores do NHS apresentarem reações alérgicas à vacina. Segundo o “The Guardian”, ambos os profissionais de saúde tinham um histórico de alergias severas, a ponto de precisarem levar consigo adrenalina autoinjetável.

A NHS informou que, a partir desta quarta-feira (9), todas as pessoas serão questionados sobre históricos de reações alérgicas.