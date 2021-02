Pesquisa aponta sete variantes do novo coronavírus nos EUA

PUBLICIDADE

Uma pesquisa ainda não revisada aponta de forma preliminar que pelo menos sete variantes do novo coronavírus foram encontradas nos Estados Unidos. O estudo foi publicado no domingo (14) pelo grupo de cientistas norte-americanos que encontrou as cepas.

O estudo mostra que há uma mutação coincidente no mesmo ponto dos genes — uma espécie de “mutação compartilhada”. Portanto, a suspeita é de que a nova cepa seja do mesmo tipo das que apareceram no Reino Unido e na África do Sul.

Ao jornal New York Times, o cientista coautor do estudo, Jeremy Kamil, afirma que “há, claramente, algo acontecendo com essa mutação”. Kamil, que também é virologista do Centro de Ciências da Saúde da Louisiana State University, pede, porém, cautela para falar das variantes, uma vez que o estudo ainda não foi revisado.

Nova cepa no Entorno do DF

A nova cepa do coronavírus identificada no Reino Unido em 14 de dezembro do ano passado foi encontrada no Entorno do Distrito Federal. Duas pessoas, sendo uma moradora de Luziânia-GO e um morador de Valparaíso de Goiás-GO, foram diagnosticadas com a variante. Eles são parentes e estão ligados a um surto familiar — eles estiveram reunidos com a família no fim de ano, e havia um morador do Reino Unido presente.

A variante do Reino Unido que atingiu os dois parentes já circula por mais de 60 países.