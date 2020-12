Pesquisa aponta que 27% dos americanos permanecem hesitantes quanto à vacinação

PUBLICIDADE

Uma pesquisa nos Estados Unidos aponta que 27% da população do país diz que “provavelmente ou definitivamente” não quer receber a vacina contra a covid-19, mesmo se ela estivesse disponível gratuitamente e fosse considerada segura pelos cientistas. O estudo foi feito pelo Monitor de Vacinas KFF COVID-19 – um projeto de pesquisa que acompanha a percepção do público quanto aos imunizantes.

Os principais motivos apontados por aqueles que não receberiam o imunizante são as preocupações com os possíveis efeitos colaterais (59%), a falta de confiança no governo para garantir sua segurança e eficácia (55%), preocupações com o fato do imunizante ser muito novo (53%) e dúvidas com o papel da política no processo de desenvolvimento (51%).

O levantamento apontou, contudo, que cresceu o porcentual de americanos que estão dispostos a receber a vacina, passando de 63% a 71%.

Os Estados Unidos iniciaram ontem, 14, a aplicação do imunizante da Pfizer e da BioNTech, após autorização de emergência concedida pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês). É esperado que as autoridades também aprovem o uso emergencial da vacina Moderna ainda nesta semana, segundo o New York Times e a CNN.

O país acumula 16.545.465 casos confirmados de covid-19 e 301 264 mortes relacionadas à doença, segundo levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins.

