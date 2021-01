Passaporte japonês é o mais poderoso do mundo; veja ranking

PUBLICIDADE

Sem necessidade prévia de visto para entrar em 191 países, os japoneses possuem o passaporte mais poderoso do mundo, segundo o Henley Passport Index, que anualmente faz um ranking dos documentos que permitem maior acesso.

O ranking é feito com dados da Iata (Associação Internacional de Transportes Aéreos).

No caso do Japão, por exemplo, seus cidadãos conseguem entrar em 191 nações sem precisar emitir um visto antes do embarque. Isso significa que podem entrar em todos esses países sem nenhum tipo de visto ou podem emitir o visto quando chegarem no destino.

O passaporte japonês ocupa a primeira colocação do ranking desde 2018. Em 2021, a segunda colocação ficou com o documento de Cingapura, aceito em 190 nações, e o terceiro lugar é divido por Coréia do Sul e Alemanha, que dão direito a entrar sem visto prévio em 189 países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil está na 19ª colocação, de um total de 110, ao lado de Argentina e Hong Kong –nosso passaporte é aceito em 170 países. O passaporte brasileiro caiu duas posições no ranking desde 2019, apesar de manter o acesso a 170 nações.

Vale lembrar que durante a pandemia de Covid-19 o acesso de viajantes a outros países está mais restrito, mesmo que o passaporte permita a entrada.

*

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja abaixo os países que estão nas dez melhores colocações do ranking e nas cinco piores:

Os passaportes mais poderosos

1º Japão (191 países)

2º Cingapura (190 países)

3º Alemanha e Coréia do Sul (189 países)

4º Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (188 países)

5º Áustria e Dinamarca (187 países)

6º França, Irlanda, Holanda, Portugal e Suécia (186 países)

7º Bélgica, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos (185 países)

8º Austrália, República Checa, Grécia e Malta (184 países)

9º Canadá (183 países)

10º Hungria (182 países)

Os passaportes mais fracos

106º Somália e Iêmen (33)

107º Paquistão (32 países)

108º Síria (29 países)

109º Iraque (28 países)

110º Afeganistão (26 países)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Folha Press