Par de óculos de Gandhi avaliado em R$ 105.8 mil é leiloado no Reino Unido

Mahatma Gandhi, morto em 1948, é uma das figuras mais aclamadas da independência indiana. Até hoje, o legado deixado pelo líder anticolonialista e “anti-violência” é reconhecido ao redor do mundo. E é por isso que a casa de leilões East Bristol Auctio, na Inglaterra, foi surpreendida ao receber um item pra lá de especial.

Um par de óculos banhados a ouro foram colocados na caixa de correio da East Bristol Auctions com uma nota em que dizia se tratava de um pertence de ninguém menos que Gandhi. Segundo o leiloeiro Andrew Stowe a peça rara é uma parte importante da aparência do líder.

“Começamos a fazer algumas pesquisas e percebemos que eles valiam uma quantidade considerável de dinheiro”, disse Stowe à CNN Internacional. De acordo com ele, o item foi avaliado inicialmente em £ 10.000 a £ 15.000 (cerca de R$ 70 mil a R$ 105.8 mil).

Andrew Stowe garantiuque a peça em questão é origional. “Fizemos uma linha do tempo. As datas e os fatos combinam perfeitamente. O homem de 80 anos que nos enviou por correiro não deve ter inventado isso na cabeça”, explicou.

Os leiloeiros acreditam que o par de óculos foi dado ao senhor entre 1910 e 1930, já que ele trabalhou na British Petroleum na África do Sul entre esses anos. Gandhi atuou como advogado na África do Sul antes de partir para a Índia em 1915 para lançar o movimento de liberdade do país do sul da Ásia contra os governantes coloniais britânicos.

A peça original de Gandhi ainda está recebendo lances online e deve ir a leilão no dia 21 de agosto. Estima-se que o par de óculos seja vendido por até £ 50 mil (cerca de R$ 352 mil​).

