Papa Francisco abre Leitorado e Acolitado às mulheres

Um decreto assinado pelo papa Francisco autoriza as mulheres a atuarem nos ministérios do acolitato e do leitorato, também chamados de “ordens menores.”

Antes da medida, as mulheres já exerciam as funções de acólita e leitora, mas isso dependia de uma autorização do bispo responsável. Na Igreja católica, os acólitos acompanham e auxiliam o celebrante a conduzir os atos litúrgicos. Já os leitores leem a liturgia da palavra.

“A escolha de conferir também às mulheres essas funções, que comportam uma estabilidade, um reconhecimento público e o mandato por parte do bispo, torna mais efetiva a participação de todos na obra de evangelização”, escreveu o papa em uma carta ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Luis Ladaria.

Ainda assim, Jorge Bergoglio frisou que a Igreja “não tem a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres”. Em outubro de 2019, o papa rejeitou a proposta de bispos da Amazônia, que chegaram a sugerir a ordenação de diaconisas para combater a escassez de sacerdotes.