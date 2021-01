Papa abre caminho para a santificação do descobridor da síndrome de Down

PUBLICIDADE

O Papa reconheceu as “virtudes heróicas”, o primeiro passo para a beatificação e canonização, do cientista francês que descobriu a causa da síndrome de Down, informou o Vaticano na quinta-feira (21).

O médico francês Jerome Lejeune, que morreu em 1994 aos 67 anos, conhecido por suas posições antiaborto, descobriu a anormalidade nos cromossomos que causa a síndrome de Down, que deixa deficiências mentais e físicas.

Esta síndrome foi registrada em 23 de cada 10.000 nascimentos na União Europeia em 2015, de acordo com números oficiais.

Lejeune, que era amigo pessoal de João Paulo II, católico fervoroso e líder do movimento francês antiaborto, foi o primeiro cientista a detectar esse distúrbio pré-natal que causa aborto em alguns casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A descoberta de Lejeune permite o diagnóstico precoce da síndrome de Down, mas o cientista sempre se opôs ao aborto, mesmo em casos de fetos afetados por essa anomalia.

O pontífice polonês, como resultado dessa amizade, criou a Pontifícia Academia para a Vida, e encarregou Lejeune de instituí-la e presidi-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o reconhecimento das “virtudes heróicas”, é necessário que uma comissão de especialistas da igreja reconheça que ela intercedeu em um milagre para ser proclamada beata e dois milagres para se tornar santa.

Agence France-Presse