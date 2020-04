‘Pandemia continua a provocar um grande impacto’, afirma diretor-geral da OMS

PUBLICIDADE 

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom afirmou nesta segunda-feira, 6, que a pandemia de coronavírus “continua a provocar um grande impacto sobre famílias, comunidades e nações pelo mundo”. Durante entrevista coletiva, a autoridade ressaltou a importância da união no combate ao problema e da solidariedade.



Tedros Adhanom voltou a tocar na questão do uso de máscaras, que tem dividido alguns especialistas. Ele disse que a diretriz da OMS é que a prioridade para o uso das máscaras médicas é para o pessoal da saúde, bem como para os doentes e seus cuidadores. De acordo com o diretor-geral da OMS, o uso de máscaras especializadas pela população geral pode levar à falta desses insumos para profissionais da saúde.



No caso dos países que têm máscaras suficientes, porém, pode haver o uso na população em geral, comentou, acrescentando que a OMS estava divulgando diretrizes atualizadas sobre o tema, para ajudar a embasar as decisões dos governos. Adhanom defendeu, de qualquer modo, que os países façam testes sobre a eficiência desse uso e lembrou que a máscara não substitui a importância de outras medidas – como o distanciamento social e o reforço na higiene, sobretudo na lavagem das mãos.



A teleconferência virtual contou ainda com a participação de Lady Gaga. A artista enfatizou a importância da união no combate ao problema e comentou que tem apoiado o fundo da OMS contra a covid-19.

Estadão Conteúdo