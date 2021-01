Países da América Latina e Ásia autorizam compra de vacina contra Covid-19 por empresas, mas falta estoque

PUBLICIDADE

Mesmo com escassez de vacinas contra a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 que já matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, países da América Latina e Ásia autorizaram o setor privado a buscar as imunizações por conta própria.

O assunto tem causado polêmica em diversos locais. Críticos afirmam que a compra e a distribuição pelo setor privado poderiam agravar ainda mais as desigualdades no acesso à saúde nos países mais pobres.

No Brasil, o governo federal deu aval para empresas negociarem doses da imunização desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford (chamada de Covishield), mas a farmacêutica afirmou em comunicado não ser possível disponibilizar vacinas para o setor privado.

O México liberou empresas e estados a comprarem as vacinas na terça-feira (26). O presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, havia sinalizado ainda em dezembro que poderia autorizar as empresas a buscarem as imunizações, segundo a imprensa local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Representantes do setor privado mexicano reconheceram que a medida não deverá trazer resultados no curto prazo, uma vez que as doses de vacinas dos laboratórios que possuem liberação para aplicar o imunizante estão comprometidas pelo ano de 2021. Segundo a revista Expansión Política, o setor espera que as negociações ganhem velocidade somente a partir do segundo semestre deste ano.

Colômbia, Guatemala e Costa Rica também permitiram a compra pelas empresas. Na Costa Rica, que divulgou a autorização nesta sexta-feira (29), segundo o jornal El Financiero, as farmacêuticas que desejarem negociar com o setor privado do país poderão contar com o processo abreviado, semelhante à submissão contínua instituída pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para acelerar a liberação do imunizante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em dezembro de 2020, o jornal britânico Financial Times havia informado que a vacina estaria disponível no setor privado da Índia. De acordo com o jornal The Times of India, o diretor do Instituto Serum –um dos maiores fabricantes de vacinas do mundo, também responsável pela produção indiana da Covishield– afirmou que empresas e hospitais privados poderiam ter acesso ao imunizante até o mês de março.

Em meados de janeiro, a Tailândia passou a permitir a compra dos imunizantes por empresas. Segundo a imprensa local, clínicas particulares já reservam doses da Coronavac, ainda não liberada para uso pela autoridade sanitária do país. As vacinações na Tailândia devem iniciar em fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Ásia, Paquistão e Malásia também autorizam a compra das vacinas pelo setor privado. Em todos os países, as vacinas precisam primeiro do aval da agência regulatória local antes de serem distribuídas à população.

Em geral, os governos priorizam uma vacinação universal e gratuita, seguindo a ordem dos chamados grupos prioritários, com trabalhadores da saúde e pessoas mais velhas recebendo a imunização primeiro. A distribuição das vacinas é lenta, pois os estoques são limitados. Até a quinta-feira (28), pouco mais de 86 milhões de doses da vacina haviam sido aplicadas no mundo todo. A população mundial é estimada em cerca de 7,8 bilhões de pessoas, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

A capacidade de produção das farmacêuticas que têm vacinas na fase final de desenvolvimento ou já aprovadas por alguma agência regulatória mostra que a liberação das compras pelo setor privado tem poucas chances de acelerar as campanhas de vacinação pelo mundo.

As informações são da FolhaPress