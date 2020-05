Pacientes testaram positivo para covid-19 mesmo após alta hospitalar

PUBLICIDADE 

Publicado nesta quinta-feira (28) no Journal of the American Medical Association, um estudo chinês mostrou que, mesmo após alta hospitalar, alguns pacientes internados com coronavírus ainda testaram positivo para o vírus.

11 dos 69 pacientes testaram positivo após receberem alta. O teste é considerado padrão “ouro” no covid-19, que identifica o genoma do vírus.

Esses pacientes estavam internados, com diferentes graus da doença, no hospital da Universidade Médica de Zunyi. Os pacientes que receberam resultados positivos foram testados entre 9 e 17 dias após saírem do hospital.