Órgão regulador do Reino Unido aprova 3ª vacina contra covid-19, da Moderna

PUBLICIDADE

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira (8) o uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Moderna. Trata-se do terceiro imunizante a receber aval do órgão no país, que já concordou com aplica na população as doses da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

“Ter uma terceira vacina contra a covid-19 aprovada para fornecimento após uma avaliação robusta e completa de todos os dados disponíveis é uma meta importante. Estou orgulhoso de que a agência tenha ajudado a tornar isso uma realidade”, disse o diretor executivo da MHRA, June Raine, em nota. “Uma vez em uso, todas as vacinas contra a covid-19 serão monitoradas continuamente”, acrescentou.

A vacina contra o novo coronavírus da Moderna já está em utilização em países como Estados Unidos, Canadá e Israel e tem eficácia de 94,1%.

Estadão Conteúdo