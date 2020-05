ONU alerta que pandemia gerou ‘tsunami de ódio e xenofobia’

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou, durante um pronunciamento nesta sexta-feira (8), que a pandemia do novo coronavírus tem gerado “um tsunami de ódio e xenofobia”. No vídeo compartilhado em seu Twitter, ele salienta a importância do “esforço total para acabar com o discurso de ódio globalmente”.

Além disso, Guterres solicitou que os líderes políticos mostrem solidariedade com todos os integrantes das suas comunidades e ajudem a reforçar a integração social. O secretário-geral também reforçou a importância da alfabetização digital. De acordo com Guterres, extremistas estão buscando a audiência dos bilhões de jovens que estão conectados a internet.

“Convoco a mídia, especialmente as empresas de mídia social, a fazer muito mais para sinalizar e remover o conteúdo racista, misógino e prejudicial”, declarou.

“Vamos derrotar o discurso de ódio e a Covid-19 de uma só vez”, concluiu.

#COVID19 does not care who we are, where we live, or what we believe.



Yet the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenophobia, scapegoating and scare-mongering.



