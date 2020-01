‘O papa está nervoso?’: Francisco admite ter perdido paciência com fiel e pede ‘desculpas pelo mau exemplo’

PUBLICIDADE 

O papa Francisco admitiu nesta quarta-feira (1º) ter perdido a paciência com uma fiel, na Praça de São Pedro, no Vaticano, no último dia do ano.

“Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado ontem”, disse Francisco na primeira missa de 2020.

Na noite desta terça-feira (31), ao passar para cumprimentar fiéis do outro lado de uma grade diante do presépio da Praça de São Pedro, Francisco teve sua mão agarrada e puxada por uma mulher.

O chefe da Igreja Católica, de 83 anos, reagiu bruscamente, exclamou algo e depois bateu duas vezes na mão da mulher, visivelmente incomodado. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Ele ainda continuou caminhando com alguma dificuldade e aumentou a distância dos visitantes, mas depois relaxou novamente à medida que entrava em contato com outras crianças.

Na primeira missa deste ano, Francisco defendeu que a defesa da paz e a construção de um mundo melhor exigem o respeito pela dignidade das mulheres.

“O renascimento da humanidade começou pela mulher. Se quisermos tecer de humanidade a trama dos nossos dias, devemos recomeçar da mulher. No seio de uma mulher, Deus e a humanidade uniram-se para nunca mais se deixarem. Em Deus, há a nossa carne humana e para sempre Maria será a Mãe de Deus”, disse.