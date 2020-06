Nuvem de poeira viaja do Saara para as Américas

PUBLICIDADE

Nos últimos dias uma mancha marrom cobre parte do Oceano Atlântico, encobrindo uma região que vai da África até o Caribe, segundo imagens de satélites. Segundo a BBC, essa mancha nada mais é que uma massa de ar seco e com poeira do deserto do Saara que está se movendo em direção às Américas.

Fenômeno recorrente, a “nuvem de poeira Godzilla” parece ter se intensificado em 2020 e os efeitos já estão sendo sentidos no Caribe. A recomendação, para evitar problemas decorrentes da poeira, é utilizar máscaras e evitar atividades ao ar livre, além de navios já terem sido notificados sobre a baixa visibilidade na região.

O fenômeno é observado há cerca de uma semana, sendo identificado no oeste da África e já tendo percorrido mais de 5 mil quilômetros até o Caribe.