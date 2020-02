Número de mortos pelo coronavírus na China chega a 1.113

PUBLICIDADE 

O governo chinês informou nesta quarta-feira, 12 (pelo horário local), que 97 pessoas morreram no dia anterior em função de doenças provocadas pelo coronavírus, o que leva o número de vítimas fatais no país para 1.113.



O número de casos confirmados de infecção pelo vírus desde o início do surto, em dezembro, chegou a 44.653 na terça-feira, com a identificação de 2.015 novos pacientes.