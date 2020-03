Número de mortes provocadas pelo coronavírus supera 9.000

PUBLICIDADE 

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 9.000 pessoas no mundo, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

Nesta quinta-feira às 11h00 GMT (8H00 de Brasília), o número total de mortes alcançava 9.020, a maioria delas na Europa (4.134) e na Ásia (3.416), berço da epidemia.

A Europa, que registrou mais de 700 mortes nas últimas 24 horas e tem mais de 90.000 pessoas infectadas, é o continente onde a pandemia avança mais rapidamente.

Espanha

A Espanha registrou nas últimas 24 horas 169 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 30% no balanço global de vítimas, que alcança 767 falecimentos, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo ministério da Saúde.

O número de contágios detectados passou de 13.716 a 17.147, cifra que pode aumentar significativamente nos próximos dias, quando as autoridades começarão a fazer testes generalizados de coronavírus entre a população.

Agence France Press