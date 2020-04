Número de mortes por coronavírus nos EUA passa de 20 mil

PUBLICIDADE 

O número de mortes por coronavírus atingiu 20.071, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins na tarde de sábado. Na Itália, o número de mortes chegou a 19.468 neste sábado. Com isso, os EUA seguem à frente da Itália como o país com mais mortes por coronavírus. O número de casos nos EUA totaliza 519.453, enquanto na Itália é 152.271.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse neste sábado que outras 783 mortes ocorreram em Nova York nas últimas 24 horas, elevando o total no Estado a mais de 8 mil mortes. Cuomo disse que acredita que o Estado atingiu seu ápice, com a “curva do aumento continuando achatada”. Ele afirmou que as mortes em Nova York estão se estabilizando, mas “se estabilizando a um ritmo horrível”. As 783 mortes que ocorreram nas últimas 24 horas seguiram 777 mortes nas 24 horas anteriores e 799 nas 24 horas antes disso. Cuomo disse que o distanciamento social está funcionando no Estado e não revelou quando os negócios poderão reabrir.

Globalmente, o número de casos confirmados ultrapassou 1,7 milhão, segundo os dados da Johns Hopkins. O número real de casos é provavelmente maior, dizem os especialistas, devido à falta de testes generalizados, falsos negativos e diferenças nos padrões de relatórios. Mais de 107 mil pessoas morreram por covid-19 no mundo, conforme o levantamento.

Autoridades dos EUA, da Europa e de outras regiões instaram os cristãos a manter o distanciamento social no domingo de Páscoa, quando os fiéis normalmente lotam as igrejas. O clima quente e ensolarado em grande parte do norte da Europa também preocupa autoridades, que temem que as pessoas se reúnam em parques e potencialmente transmitam o vírus.

Casa Branca aprova a produção de máscaras N95

Autoridades do Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciaram que a Casa Branca aprovou a produção de máscaras N95 em meio à pandemia de coronavírus. Segundo comunicado, US$ 133 milhões serão usados para aumentar a capacidade de produção de máscaras para mais de 39 milhões nos próximos 90 dias. Conforme as autoridades, os nomes das empresas escolhidas para fazer as máscaras serão apresentados nos próximos dias.

As máscaras serão produzidas sob a Lei de Produção de Defesa. O presidente dos EUA, Donald Trump, invocou o ato, que dá ao governo federal ampla autoridade para orientar empresas privadas para atender às necessidades da defesa nacional e ajudar a fornecer suprimentos médicos.

Disney World vai dar licenças temporárias a 43 mil trabalhadores

A Walt Disney World vai dar licenças temporárias não remuneradas a 43 mil trabalhadores a partir de 19 de abril. A empresa vai parar de pagar salários, mas manterá outros benefícios. O resort temático foi fechado em meados de março por causa da disseminação do coronavírus.

Os trabalhadores poderão manter benefícios médicos, odontológicos e de seguro de vida pelo período de licença ou até um ano, segundo o Service Trades Council, a coalizão de sindicatos que representam os trabalhadores da Disney World. Cerca de 200 trabalhadores permanecerão no cargo cumprindo “tarefas essenciais” durante a paralisação, e serão oferecidos postos de trabalho com base no tempo de empresa dos funcionários, disse a coalização.