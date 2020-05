Nova Zelândia tem primeiro dia sem novos casos de coronavírus

PUBLICIDADE 

Indo na contramão de muitos países em relação à pandemia do novo coronavírus, nesta segunda-feira (4) a Nova Zelândia registrou o primeiro dia sem novos casos de infecção pelo vírus. Isso havia acontecido, pela última vez, em 16 de março, 9 dias antes do lockdown decretado no país.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunciou na última semana que o país não havia registrado casos de contágio locais. A Nova Zelândia, em todo o período, registrou 1.487 casos confirmados e 20 mortes em um total de 4,886 milhões de habitantes, sendo 86% recuperados.

Segundo o Exame, o diretor-geral da área de saúde da Nova Zelândia, Ashley Bloomfield, afirmou que a população precisa continuar “vigilante”. A primeira-ministra ressaltou, também, que é importante permanecer obedecendo as regras da quarentena para manter o bom resultado.