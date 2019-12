Noite de Natal é marcada por mais protestos violentos em Hong Kong

PUBLICIDADE 

Confrontos entre manifestantes contrários ao governo e polícia foram retomados na última terça-feira, 24, em Hong Kong, e se estenderam ao longo da noite de Natal. Alguns manifestantes trajavam roupas pretas e quebraram vitrines de lojas da região. A polícia reagiu com gás lacrimogêneo e prisões e chegou a atropelar supostos manifestantes em locais próximos a shopping centers e trens de metrô, dando início a uma nova fase de agressões entre civis e policiais.



Os protestos em Hong Kong se estendem desde junho deste ano e não mostram sinal de um fim próximo, apesar da vitória esmagadora dos candidatos antigoverno nas eleições para representantes distritais da região autônoma, no final do mês passado. Manifestantes pedem mais democracia em relação a Pequim



Estadão Conteúdo