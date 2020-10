Ninho de vespas assassinas é destruído por cientistas nos EUA

Nesta semana, em Washington, Estados Unidos, entomologistas destruíram o primeiro ninho de vespas gigantes asiáticas, também conhecidas como vespas assassinas, encontrado no país. Elas se tornaram pesadelo nos EUA pelas consequências das picadas.

Profissionais totalmente cobertos e paramentados com equipamentos de proteção resistentes aspiraram as vespas de uma árvore em grandes recipientes. Os trajes, incluindo protetores faciais, protegeram os cientistas de ferrões de 6 milímetros.

Quite a morning shooting Asian giant hornets and our WA Ag workers taking them out in Blaine. Love those sting-resistant suits they wear! #MurderHornets pic.twitter.com/K2ZmASinUs

