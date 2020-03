Nave espacial desenvolvida pela SpaceX e pela Nasa explode

PUBLICIDADE 

Na última sexta-feira (28), durante teste de compressão, a nave teste da SN-1, desenvolvida pela SpaceX em parceria com a Nasa, explodiu na base de Boca Chica, no sul do Texas.

No vídeo divulgado pela Nasa, é possível ver a nave “enrugando” loga após sair do chão. A agência afirmou, ainda, que o teste era dos propulsores criogênicos da nave mas a compressão acabou gerando a explosão.

As explosões, chamadas de anomalias, estão atrapalhando o objetivo de lançar o homem ao espaço novamente. A nova nave é parte do plano de ida a Marte, elaborado pela SpaceX. O próximo teste deve acontecer nos próximos meses e pretende lançar a nave, pela primeira vez, a uma altura superior a 20 quilômetros.