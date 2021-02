Nancy Pelosi espera que pacote dos EUA passe na Câmara até fim do mês

PUBLICIDADE

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, espera que o pacote de estímulos fiscais, chamado oficialmente de Plano de Resgate Americano, tenha sua tramitação concluída nos comitês e passe na Câmara até o fim de fevereiro. Caso seja aprovado também no Senado, o texto será submetido à sanção do presidente Joe Biden.

Pelosi disse ter esperança de que o pacote chegue à Casa Branca antes de 14 de março, quando expira o benefício de US$ 300 por semana pago a desempregados, diante do impacto da pandemia de covid-19, por meio da mais recente rodada de estímulos, aprovada no ano passado.

Pelosi confirmou que a proposta a ser enviada ao Senado incluirá um aumento do salário mínimo de US$ 7,25 para US$ 15 por hora trabalhada.

O dispositivo tem sido alvo de críticas por republicanos, como o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, é não é consenso nem entre democratas, de acordo com reportagem da NBC.

“A pandemia e os impactos econômicos que vêm com ela continuam a ser devastadores ao povo americano. O pacote de estímulos é necessário”, disse Pelosi, antes de destacar que a taxa real de desemprego nos EUA é de 10%, “em linha com o pior momento” da recessão da economia americana no fim da década de 2000.

