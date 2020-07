Namorada de Donald Trump Jr testa positivo para coronavírus

PUBLICIDADE

A namorada de Donald Trump Junior, o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, testou positivo para COVID-19, informou o jornal The New York Times na sexta-feira (3).

Kimberly Guilfoyle, advogada e ex-apresentadora da Fox News, é uma das principais responsáveis pelo financiamento da campanha do presidente Donald Trump para a reeleição em novembro.

Guilfoyle estava no Monte Rushmore, Dakota do Sul, na noite de ontem para assistir ao discurso do presidente e os fogos de artifício na véspera do 4 de julho.

Após fazer o teste, como é exigido a qualquer um que possa estar em contato direto com o presidente, Guilfoyle, de 51 anos, deu positivo e foi imediatamente isolada, informou o jornal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela está bem, será examinada novamente para verificar se é assintomática”, disse ao New York Times outro financiador de fundos da campanha, Sergio Gor.

“Donald Trump Junior testou negativo, mas como precaução também se isolará e cancelará todas as aparições públicas”, acrescentou.

© Agence France-Presse