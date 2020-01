Na Venezuela, salário tem aumento de 66% e vai a 250 mil bolívares (R$ 15)

PUBLICIDADE 

O governo da Venezuela promoveu um aumento de 66% no salário mínimo no país em 2020. O piso salarial do país vizinho ao Brasil chegou em 250 mil bolívares por mês. Em reais, isso representa R$ 15.

Com o valor, não é possível comprar 1 kg de carne, por exemplo — a depender do corte.

A inflação anualizada da Venezuela para novembro foi de 13.476%, segundo o Congresso. O último relatório do Banco Central, em setembro de 2019, mostrou um aumento acumulado de 4.679% nos preços.

A Venezuela vive uma profunda crise econômica — a pior da história do país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A oposição acusa o presidente Nicolás Maduro de ser o responsável pela recessão; apoiadores de Maduro veem um interesse na oposição, que já ganhou apoio dos Estados Unidos na luta pelo poder.