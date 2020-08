Na Índia, menino é retirado de destroços de prédio com vida

Um menino de quatro anos foi retirado com vida dos escombros de um prédio nesta terça-feira (25) em Mahad, na Índia. A criança ficou por cerca de 20 horas nos escombros. O desabamento deixou pelo menos dois mortos, de acordo com a Reuters.

O garoto foi achado após gritar debaixo dos escombros. O desabamento ocorreu na noite de segunda-feira (24).

As buscas continuam. Parentes dos desaparecidos gritavam os nomes e vasculhavam os escombros na tentativa de localizá-los Os serviços de emergência já localizaram 76 pessoas, mas ainda há cerca de 14 a serem encontradas.

Ainda não se sabe o que provocou o colapso da estrutura, mas o desabamento de edifícios é frequente no país durante a temporada das monções, que vai de junho a setembro. As tragédias acontecem principalmente com imóveis construídos desrespeitando os regulamentos e usando materiais abaixo do padrão.

Com informações da Reuters