Mundo tem mais de 450.000 casos de coronavírus declarados oficialmente

Mais de 450.000 casos de novos coronavírus foram declarados oficialmente em todo o mundo desde o início da pandemia, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais na quarta-feira, às 17h15.

Pelo menos 450.876 casos de contágio, incluindo 20.647 mortes, foram detectados em 182 países e territórios, incluindo a China (81.218 casos, dos quais 3.821 mortes), foco inicial da pandemia, e a Itália (74.386 casos, dos quais 7.503 morreram).

Os Estados Unidos são o país onde o contágio avança mais rapidamente, com 62.086 casos (e 869 mortes). Graças a métodos de controle, foram detectados mais de 54.760 novos casos no país.

O número de casos diagnosticados, no entanto, não reflete a realidade da doença, pois muitos países só controlam os casos mais graves.

Mais de 20.000 mortos no mundo por coronavírus, a maioria na Europa

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 20.599 pessoas no mundo desde o seu surgimento em dezembro, a maioria delas na Europa, segundo um balanço feito pela AFP a partir de dados oficiais nesta quarta-feira, às 16h00.

Em 24 horas, registraram-se 2.341 novas mortes, os países que com mais mortes são Espanha (738 mortes), Itália (683) e França (231).

O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no final de fevereiro, é de 7.503. O país registrou 74.386 contágios. Desde terça-feira, 683 mortes e 5.210 novas infecções foram registradas. As autoridades italianas consideram que 9.362 pessoas foram curadas.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 3.434 mortes e 47.610 casos; China continental com 3.281 mortes e 81.218 casos; Irã com 2.077 mortes e 27.017 casos; e França, com 1.331 mortes e 25.233 casos.

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 81.218 pessoas infectadas, das quais 3.281 morreram e 73.159 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 47 novos casos e quatro óbitos.

Jamaica, Camarões, Estônia e Níger anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus em seu território. Guiné-Bissau, Laos, Mali, Líbia, Belize, Granada e Dominica diagnosticaram seus primeiros casos.

Desde o começo da pandemia, a Europa contabiliza 239.912 casos, com 13.824 mortes; a Ásia 99.927, com 3.596; os Estados Unidos e o Canadá 62.194, com 854; o Oriente Médio 32.182, com 2.123; a América Latina e o Caribe 7.529, com 124; a Oceania 2.656, com 9; e a África 2.631, com 69.

Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Agence France-Presse