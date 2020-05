Mundo beira 290.000 mortes por COVID-19, segundo balanço às 16h de Brasília

PUBLICIDADE 

O novo coronavírus matou ao menos 289.138 pessoas no mundo desde que surgiu em dezembro, na China, até as 19h GMT (16h de Brasília) desta terça-feira (12), segundo balanço feito pela AFP com base em dados divulgados por fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, mais de 4.226.110 casos da doença foram registrados em 195 países ou territórios.

O número de casos positivos, no entanto, mostra apenas parte do número total de infecções pela COVID-19, já que os países têm diferentes políticas para diagnosticar os casos, uma vez que alguns o fazem apenas com os hospitalizados.

As autoridades acreditam que até agora ao menos 1.444.700 pessoas tenham se curado da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados em todo o mundo 5.184 novas mortes e 77.733 casos.

Os países que contabilizaram mais mortes foram EUA, com 1.756 novos falecimentos, seguidos do Reino Unido (627) e do Brasil (396).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registraram seu primeiro óbito ligado ao vírus no início de fevereiro, é de 81.650 até a última atualização. O país contabilizou 1.358.000 casos, e as autoridades consideram que 232.733 pessoas tenham se curado.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados pela pandemia são Reino Unido, com 32.692 mortes e 226.463 casos; Itália, com 30.911 mortes (221.216 casos); França, com 26.991 mortes (178.225 casos) e Espanha, com 26.920 mortes (228.030 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica lamenta a taxa de mortalidade mais alta, com 76 mortes por 100.000 habitantes, seguida da Espanha (58), Itália (51), Reino Unido (48) e França (41).

A China continental (sem contar com Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, registra até o momento um total 82.919 pessoas infectadas, das quais 4.633 morreram e 78.171 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1 novos casos e nenhum óbito.

Desde o início da pandemia até as 16h de Brasília desta terça-feira, a Europa soma 159.204 mortes (1.780.796 infecções); Estados Unidos e Canadá, 86.890 (1.429.099); América Latina e Caribe, 21.829 (390.461); Ásia, 10.977 (309.825); Oriente Médio, 7.737 (239.266); África, 2.376 (68.364) e Oceania, 125 (8.302).

Esse balanço foi feito usando dados divulgados pelas autoridades nacionais, reunidos pelos escritórios da AFP junto às informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

