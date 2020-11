Em meio a gritos e aplausos, uma multidão se aglomerou neste sábado (7) no centro de Washington, perto da Casa Branca, para comemorar depois que a mídia declarou Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, constataram jornalistas da AFP.

O ex-vice-presidente de Barack Obama, de 77 anos, foi eleito 46º presidente dos Estados Unidos, segundo projeções das principais redes americanas, encerrando o tumultuoso mandato do republicano Donald Trump.

Veja algumas imagens da multidão:

LOOK: Hundreds gather on Black Lives Matter Plaza in Washington, D.C. to celebrate after Joe Biden was declared the 46th president of the United States #Election2020 https://t.co/npZTrF32bG pic.twitter.com/dlZQwcQ5NW

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 7, 2020