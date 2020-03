Mulher fica presa em casa com corpo de homem vítima de coronavírus

PUBLICIDADE 

Por conta das restrições impostas pela quarentena, uma mulher está presa em casa, na ítália, junto ao corpo do marido. O homem havia morrido devido a complicações causadas pelo Covid-19.

O homem morreu na madrugada de 2 de fevereiro, após exame atestar que ele estava contagiado pelo coronavírus. A mulher pediu a ajuda de militares, mas, por se tratar de um contágio em potencial, a corporação decidiu deixar o local isolado.

As autoridades aguardam pelo resultado dos exames da mulher e do corpo do homem. O prefeito da cidade de Borghetto Santo Spirito relatou que se trata de um protocolo de quarentena que deve ser seguido à risca, entretanto, ele afirma ser uma situação desagradável.