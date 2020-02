Morrem dois passageiros com coronavírus do navio ancorado no Japão

PUBLICIDADE 

Morreram dois idosos diagnosticados com o novo coronavírus que estavam a bordo do navio de cruzeiro “Diamond Princess”, que ficou em quarentena no Japão, informou nesta quinta-feira a imprensa do país citando fontes do governo.

As vítimas fatais são um homem e uma mulher que teriam cerca de 80 anos, de acordo com a emissora de TV NHK e outros veículos.

Até o momento não há nenhum comunicado oficial do Ministério da Saúde japonês sobre esta informação a respeito dos primeiros óbitos entre os mais de 600 casos confirmados da doença no “Diamond Princess”.

Os dois idosos estavam doentes antes de contrair o novo coronavírus e foram retirados da embarcação nos dias 11 e 12 de fevereiro, informou a NHK.

O Japão anunciou na noite de quarta-feira que 79 novos diagnósticos do coronavírus foram detectados a bordo, elevando o número total de casos registrados na “Diamond Princess” para 621.

Este navio de cruzeiro atracado no porto de Yokohama, perto de Tóquio, é o mairo foco da epidemia fora da China.

Na quarta-feira, 443 pessoas desembarcaram do “Diamond Princess, e evacuação de todos os passageiros sem sintomas, cujos testes foram negativos e qie não tiveram contato com os portadores do vírus, levará pelo menos três dias, depois de terem ficado em quarentena por duas semanas.

Agence France-Presse