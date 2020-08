Militares brasileiros estão bem após grande explosão em Beirute, diz Marinha

PUBLICIDADE

Após uma forte explosão na região portuária de Beirute, na tarde desta terça-feira, 4, a Marinha do Brasil informou, em nota, que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima (FTM), em missão no Líbano, “estão bem e não há feridos”.

“A Marinha do Brasil (MB) informa, com relação à explosão ocorrida em Beirute, hoje, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da MB estão bem e não há feridos”, diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa da Marinha.

A FTM faz parte da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), que tem por missão monitorar a cessação de hostilidades e o respeito a “Blue Line” – a fronteira entre a República do Líbano e o Estado de Israel – além de apoiar o governo libanês na região do sul do país.

“A Fragata Independência encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente”, afirma outro trecho da nota da Marinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde do país informou que centenas de pessoas ficaram feridas após a explosão. Nas redes sociais, moradores relatam que janelas de edifícios e de casas estilhaçaram.

A explosão danificou edifícios, casas e escritórios em seu entorno. Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém de fogos de artifício perto do porto, mas as causas não foram esclarecidas.

Imagens mostram uma enorme nuvem vermelha no céu da capital minutos após a explosão, enquanto bombeiros e forças de segurança iam para o local tentar apagar o fogo e reduzir os danos.

Veja vídeos do momento da explosão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Moment that the second explosion hit #Beirut Lebanon. Many houses damaged, injuries reported. First was at Port. This is closer to downtown pic.twitter.com/6DdmgQFriD — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020

Estadão Conteúdo