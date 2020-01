Marido e mulher disputam mesma vaga em eleições na Irlanda

Um casal se enfrentará nas próximas eleições da Irlanda, que irão acontecer no próximo dia 8 de fevereiro, destaca matéria do jornal The Guardian. Holly Cairns e Christopher O’Sullivan são de partidos diferentes: ela é filiada ao social-democrata, um pequeno partido de esquerda, e ele vem das fileiras do Fianna Fáil – Partido Republicano, de centro.

Ambos já exercem papéis na vida pública. Holly Cairns foi eleita conselheira do condado de Cork no ano passado e O’Sullivan, na mesma votação, se tornou prefeito do conselho.

A decisão de concorrer às cadeiras não foi tomada pelo casal. Ambos foram escolhidos por seus partidos para a disputa de vagas no Dáil, a Câmara Baixa do Parlamento Irlandês. Como existem três cadeiras livres, os dois podem vencer. (Com agências internacionais).

