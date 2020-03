Mais de 60 migrantes clandestinos encontrados mortos em caminhão em Moçambique

PUBLICIDADE 

Mais de 60 migrantes clandestinos procedentes do Malauí foram encontrados mortos nesta terça-feira, aparentemente asfixiados, no contêiner de carga de um caminhão na região centro-oeste de Moçambique, anunciaram as autoridades locais.

“Um caminhão procedente do Malauí e que transportava migrantes clandestinos, provavelmente etíopes, passou por um posto de controle da polícia na ponte de Mussacana, na província de Tete”, afirmou à AFP uma fonte médica que pediu anonimato.

“Dentro do veículo foram encontradas 64 pessoas mortas e 14 sobreviveram”, completou a fonte, explicando que “a asfixia é a causa provável das mortes”.

Imagens exibidas pelo canal Miramar TV mostram os corpos empilhados em um contêiner colocado no caminhão.

Por Moçambique passam as rotas dos migrantes clandestinos, procedentes sobretudo da Etiópia, que seguem para a África do Sul, com a esperança de encontrar um trabalho.

