Mais de 3 mil pessoas estão isoladas em cruzeiro por suspeita de coronavírus

Estão circulando nas redes sociais imagens de um cruzeiro que está em quarentena no Japão após uma passageira de 80 anos, que deixou o navio em Hong Kong e, 25 de janeiro, ser diagnosticada com coronavírus.

Estão isolados 2.666 passageiros e 1.045 membros da equipe. Mesmo com a quantidade alta de pessoas no navio, as imagens mostram o espaço praticamente vazio, já que o pedido das autoridades foi de que as pessoas ficassem em seus quartos para prevenir o vírus.

Segundo o Daily Mail, as únicas pessoas que estão circulando entre os quartos são as autoridades responsáveis por testar os ocupantes do navio e limpar as áreas públicas.

Segundo o ministro de Saúde do Japão, a temperatura dos ocupantes do navio está sendo testada de tempos em tempos. Entretanto, um dos passageiros afirmou ao portal que ainda não há previsão de quanto tempo a quarentena deverá durar.