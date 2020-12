Lula, Evo e Kirchner lamentam morte de ex-presidente uruguaio

PUBLICIDADE

Bauru-SP – Autoridades uruguaias e lideranças de diversos países expressaram luto e solidariedade aos familiares do ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez, que morreu na madrugada deste domingo (6), aos 80 anos, em decorrência de um câncer no pulmão.

“Enquanto descansava em casa, acompanhado por alguns familiares e amigos, devido à sua doença, Tabaré faleceu. Em nome da família, queremos agradecer a todos os uruguaios pelo amor recebido por ele ao longo de tantos anos”, escreveu Alvaro Vázquez, um dos filhos do ex-presidente.

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva divulgou comunicado em que afirma ter perdido “um amigo querido”. “Tabaré Vázquez foi um grande médico e político, por duas vezes presidente do Uruguai, que governou com sabedoria e competência, deixando um legado de democracia, desenvolvimento e avanços sociais no nosso querido país vizinho”, escreveu Lula. “Fomos presidentes juntos e só guardo boas memórias de sua atuação pela cooperação e integração da América do Sul.”

Luis Lacalle Pou, atual presidente do Uruguai, lamentou a morte de seu antecessor. “Ele enfrentou sua última batalha com coragem e serenidade. Tivemos diálogos pessoal e político que valorizo e me lembrarei. Ele serviu seu país e, com seu esforço, obteve importantes conquistas. Ele era o presidente dos uruguaios. O país está de luto”, escreveu.

A coalizão Frente Ampla, aliança de centro-esquerda da qual faz parte o Partido Socialista, de Vázquez, também se manifestou a sobre a morte nas redes sociais. “É com grande pesar que informamos a morte de nosso presidente, Tabaré Vázquez. Seu exemplo de integridade política e compromisso inabalável com nosso país e com o povo nos levará a continuar seu legado”, escreveu.

O secretário da Presidência do Uruguai, Alvado Delgado, também se manifestou. “Nosso respeito institucional e pessoal por um líder e governante que fez história, sempre zelando pelos valores da democracia”, disse.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, ofereceu condolências ao “povo irmão uruguaio” pela morte de seu ex-líder. “Lembraremos seu legado e vocação de integração na região”, disse.

Evo Morales, líder indígena e ex-presidente boliviano, expressou solidariedade aos uruguaios e disse que Vázquez “sempre apoiou o processo democrático na Bolívia”.

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse que lamenta muito o falecimento de Vázquez. “Sua chegada à Presidência do Uruguai, em nome da Frente Ampla, ajudou a consolidar o ideal da Grande Pátria”, escreveu ela.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse que teve “a honra de fazer amizade” com Vázquez. “Foi uma grande pessoa, um líder político ilustre, um promotor da integração regional.”

Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) também se manifestou. “O governo brasileiro transmite ao povo-irmão do Uruguai e aos familiares do ex-presidente as suas profundas condolências”, declarou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores.

Comunicado

Em comunicado, a família de Vázquez disse que, por causa dos protocolos de segurança na pandemia do coronavírus, não haverá velório, apenas uma cerimônia reservada a seus filhos e netos.

Na tarde deste domingo, um cortejo fúnebre partirá da Esplanada da Administração Municipal de Montevidéu, no centro da capital, para o Cemitério La Teja, bairro do ex-presidente, onde ele será sepultado. “Pedimos à população para nos acompanhar nesses atos por meio da cobertura jornalística”, disseram os familiares.

Também solicitaram aos que optarem por participar da procissão que evitem multidões, mantendo o distanciamento, usando máscaras faciais e tomando todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridades competentes.

As informações são da Folhapress