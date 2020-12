Lisboa é eleita melhor destino do mundo para ‘escapadinha urbana’

PUBLICIDADE

Giuliana Miranda

Lisboa, Portugal

Em um ano particularmente difícil para o setor de viagens por conta da pandemia da Covid-19, Lisboa acaba de conquistar uma das principais categorias do World Travel Awards, conhecido como o “Oscar do Turismo”.

A capital portuguesa foi eleita o melhor destino do mundo para um “city break”. Ou seja: uma viagem curtinha para aproveitar o melhor que um ambiente urbano tem para oferecer.

Lisboa se destaca por ter a agitação e a infraestrutura urbana de uma capital europeia, com uma ampla oferta cultural e gastronômica. Tudo isso a uma curta distância da praia e com temperaturas mais amenas do que outros importantes destinos europeus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta é uma excelente notícia num ano tão catastrófico. Representa o reconhecimento mundial e contínuo da qualidade e diversidade da oferta turística de Lisboa e será, certamente, uma referência para os turistas estrangeiros assim que começarem a planejar as suas viagens”, diz Paula Oliveira, diretora-executiva do Associação Turismo de Lisboa, em nota.

Apesar das severas restrições ao turismo impostas pelo novo coronavírus, a edição de 2020 do World Travel Awards foi a mais votada da história do prêmio, que tem participação de profissionais do setor e do público em geral.

Mesmo com a láurea, o cenário atual do setor de turismo em Lisboa, e em Portugal como um todo, é de apreensão, uma vez que a segunda onda da Covid-19 interrompeu a ligeira recuperação apresentada nos meses de verão.

Antes da pandemia, o turismo gerava 14,7 bilhões de euros de receita anual apenas em Lisboa, contribuindo para a geração de 200 mil empregos, com contribuição de 20,3% para o PIB regional e 15,4% para o emprego, de acordo com a ATL (Associação Turismo de Lisboa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MADEIRA É PENTA

Depois de três anos consecutivos levando o prêmio de melhor destino turístico do mundo no World Travel Awards, em 2020 Portugal perdeu o posto para as Maldivas. Mesmo assim, o país de Camões ainda venceu em outras categorias.

O destaque fica para a região da Madeira, que foi escolhida pelo 5º ano consecutivo como o melhor destino de ilha do mundo.

A terra natal de Cristiano Ronaldo se destaca pelas belezas naturais, o patrimônio histórico e pelas gastronomia típica.

Já o Algarve, no Sul do país, foi escolhido o melhor destino de praia no mundo. As praias da região são um dos principais points do verão europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress